Soverato, i turisti diventano protagonisti di un film

SOVERATO Nel corso della prima edizione dell’iniziativa Voucher Exhibition, i turisti sono diventati protagonisti.

«Grazie alla splendida idea di avvicinare il turista alle arti del cinema, della Tv e dello spettacolo, i partecipanti hanno vissuto un’esperienza emozionante – si legge in una nota –. A Soverato, nel “Il Park Hotel Mirabeau”, i turisti hanno preso parte a 3 episodi del programma televisivo “Voucher – Il Turismo in onda”, ideato e condotto da Anna Di Maria e Paky Arcella i quali, grazie alla prima edizione del concorso nazionale “Un talento per il cinema”, sono diventati i protagonisti d’eccezione del Film “Allora… Cos’è’”, scritto e diretto dall’attore e regista Francesco Mazzullo. L’ambizioso progetto cinematografico, prodotto dalla Freestyle Diva Management con il contributo di Voucher Exhibition, sarà trasmesso dall’emittente televisiva “La Grande Italia”, presente sul canale 254 del digitale terrestre».

Gli attori protagonisti sono Davide Gullo, Mario Cristaudo, Claudia Bruno, Federica Bongiovanni e Marta Tramontana i quali, dopo essere stati selezionati hanno partecipato ad una settimana di Masterclass tenuta dallo stesso regista ed Acting Coach. Le riprese del film sono state girate nella splendida città di Soverato, dove il sole, il mare e le tradizioni enogastronomiche locali, sono state apprezzate dal cast. Vi è stata partecipazione straordinaria dell’attrice Emanuela Mari, di Anna Di Maria, di Paky Arcella, di Maria Angela Scaccianoce e di Salvo Bongiovanni.

«Il film – conclude la nota – narra la storia di un’amore travagliato vissuto a Soverato, definita la Perla dello Jonio. La trama è ricca di colpi di scena e di suspance: la protagonista percorre, attraverso dei flash back, il proprio passato che la riporta a vivere il ricordo di un amore intrigante e passionale».