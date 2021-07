Piemonte, incidente sul lavoro: perde la vita operaio di San Giovanni in Fiore

SAN GIOVANNI IN FIORE Ennesimo incidente sul lavoro. Ennesima vittima di origine calabrese. Dopo essersi ribaltato con la sua betoniera ha perso la vita il 44enne Giuseppe Cerminara, di San Giovanni in Fiore, nel Cosentino.

Il fatto è avvenuto nella mattinata odierna (intorno alle 9) in Piemonte, sul ponte ponte della strada di Predosa, in provincia di Alessandria. Inutili i soccorsi, arrivati quando ormai il tragico evento si era consumato.

Sono così intervenuti Vigili del fuoco che, supportati dai carabinieri, hanno recuperato il corpo trasportato direttamente all’obitorio di Novi Ligure dove saranno effettuati gli accertamenti del caso.