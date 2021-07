Aieta: «Pochi fondi per gli eventi, la Calabria di Spirlì sprofonda»

VIBO VALENTIA «Il fatto che meglio di ogni altro riassume la tristezza di questa fase, è la notizia, incredibile, che l’edizione 2021 del Festival Leggere&Scrivere non si farà. E sapete perché questa notizia assume una dimensione drammatica? Perché questo festival si organizza a Vibo che è la “Capitale italiana del Libro”». Lo scrive in una nota il consigliere regionale Giuseppe Aieta. «Cioè, la Regione non trova 100 mila euro da destinare ad un evento che assume carattere nazionale. Allora – continua il consigliere – utilizzerò, al contrario, lo schema che utilizzano i sindaci bravi del “com’era e com’è” per comparare ciò che avveniva prima, e cioè all’epoca della Giunta Oliverio, e ciò che avviene adesso con la Giunta Spirlì. Uno schema al contrario perché di solito i sindaci fanno vedere com’era la città e come l’hanno trasformata in meglio. Nel primo anno di legislatura (2015), la Regione Calabria, con bando pubblico, impegnò una somma di quasi 4 milioni di euro finanziando 44 Eventi Culturali. Nel 2016, sempre con bando pubblico, furono finanziati 80 Eventi Culturali per una somma di circa 6 milioni di euro. Nel triennio 2017/2019 la Giunta di Mario Oliverio si inventò una idea geniale sostenendo 13 Grandi Festival di valenza internazionale per 7 milioni di euro, 86 eventi e progetti culturali storicizzati di richiamo nazionale sul territorio regionale per circa 20 milioni di euro, 70 dei quali triennali con 110 mila euro a festival, 104 eventi di carattere regionale per circa 3 milioni di euro e 197 eventi innovativi per circa 4 milioni di euro. Per non citare tutti gli eventi finanziati con la Legge 13. Non solo! Furono finanziati teatri, mostre, cinema. E poi le biblioteche! E qui mi consentirete di citare le 2 biblioteche del Santuario di San Francesco di Paola la cui realizzazione ha superato la fantasia. Ritornando, dunque, allo schema utilizzato dai bravi Sindaci del “com’era e com’è”, vi do un dato che non ha bisogno di commenti: la nuova Amministrazione Regionale si è distinta per aver speso circa 2 milioni di euro per uno spot di 4 minuti di cui non si conosce l’utilità e l’esito. Per non parlare del bando Grandi Eventi del 2020 finanziato con soli 2 milioni di euro, finito in ricorsi al Tar e denunce in Procura, a causa di gravissime irregolarità. Per il 2021, il Presidente facente funzioni, Spirlì, ha annunciato Urbi et Orbi di aver finanziato un bando per Grandi Festival con 1.300.000 euro, per un massimo di 210 mila euro a Festival. Dunque, 6 festival a fronte dei 99 dell’Amministrazione Oliverio. Un disastro per i Comuni, abituati, nel quinquennio di Mario Oliverio, a programmare eventi di qualità che oggi si vedono costretti ad arretrare la loro offerta culturale; per le imprese dello spettacolo, che in questo delicato momento di crisi avevano necessità di maggiore solidarietà istituzionale; per i calabresi, che dovranno prepararsi ad una stagione triste, senza qualità; per i nostri ragazzi, a cui sarà negato il diritto di godere della bellezza dei concerti, del teatro, dei libri, delle mostre». «Una stagione che si preannuncia sciapa – conclude Aieta – senza sale, e per di più dannosa per l’economia di tante imprese costrette a rimanere impantanate nella crisi a causa di una politica senza visione e senza respiro».