Incidente a Squillace Lido, due feriti

I vigili del fuoco del comando di Catanzaro – chiamati per un incendio a Squillace, lungo la SP162-2, in prossimità dello svincolo per la SS106 Var/A a Squillace Lido, si sono fermati per prestare soccorso a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto, una BMW ed una Renault. I feriti, una donna ed un anziano, sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e poi trasportati in ospedale mentre sono rimasti illesi l’altro conducente ed un bambino. Sul posto anche i carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza.