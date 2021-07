Draghi riceve una delegazione di sindaci, «chiediamo più tutele»

Una delegazione di sindaci guidata dal presidente dell’Anci Antonio Decaro e dal presidente del Consiglio nazionale Anci Enzo Bianco è stata ricevuta questa mattina dal presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi a Palazzo Chigi. I sindaci, sottolinea una nota dell’Anci, hanno rappresentato al presidente le motivazioni che li hanno portati a scendere in piazza oggi per chiedere maggiore rispetto nei confronti del ruolo e del lavoro dei primi cittadini, confidando nella proficua collaborazione con il Governo e con i suoi ministri rispetto alle proposte che saranno discusse in Consiglio Nazionale oggi e successivamente depositate all’attenzione del Governo e del Parlamento.