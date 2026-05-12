Nuovi orizzonti per il trasporto su gomma: la Calabria si avvicina a Umbria e Toscana

i collegamenti

Dal prossimo 1° giugno, il panorama dei collegamenti tra il Sud e il Centro Italia si arricchisce di nuove soluzioni di viaggio. Busitalia, società di Trenitalia, ha annunciato l’attivazione di due nuovi collegamenti notturni quotidiani che permetteranno di unire la Calabria alla Toscana e all’Umbria.

La prima delle nuove rotte collegherà ogni giorno Crotone a Perugia. Il percorso è pensato per servire un’ampia fascia del litorale ionico e dell’alto cosentino, prevedendo fermate intermedie a Torre Melissa, Cirò Marina, Torretta di Crucoli, Cariati, Mandatoriccio, Marina di Pietrapaola, Marina di Calopezzati, Mirto, Rossano, Corigliano Calabro, Cantinella, Sibari e Spezzano Albanese, per poi risalire verso Roma e giungere infine nel capoluogo umbro. Contemporaneamente, una seconda linea quotidiana unirà Catanzaro a Siena, attraversando la Calabria e la Lucania con soste a Cosenza, Rende, Castrovillari, Lauria, Lagonegro, Sala Consilina, Eboli e Roma. «I due collegamenti – spiegano dall’azienda – si inseriscono così in un più ampio progetto volto a rafforzare l’integrazione tra autobus e treno e a valorizzare i principali nodi di interscambio, a beneficio dei territori e dei viaggiatori. Il servizio verrà svolto con autobus di ultima generazione, con la livrea rossa di Busitalia, progettati per garantire elevati standard di comfort, accessibilità e sicurezza anche nei viaggi di media e lunga percorrenza».

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