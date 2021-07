Dramma della solitudine, 68enne ritrovato senza vita in casa a Corigliano Alta

CORIGLIANO ROSSANO Si tratta con tutta probabilità di un dramma della solitudine. A Corigliano Alta, nel pomeriggio di oggi, un uomo di 68 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione, dove viveva da solo, in via Vittorio Emanuele.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del distaccamento di viale dei Normanni. Appena entrati in casa dopo aver issato l’autoscala hanno trovato l’uomo riverso e senza vita forse già da qualche giorno. A lanciare l’allarme i vicini che non lo vedevano più in giro.