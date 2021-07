Ronzulli: «Bene anticipare verifica Commissione antimafia, attenzione a liste di proscrizione»

LAMEZIA TERME Nuovo appuntamento con “20.20” il settimanale di approfondimento in onda questa sera alle 21 sul canale 211 e in diretta sulla pagina facebook del Corriere della Calabria. Ospite di Danilo Monteleone e Ugo Floro, Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia. In evidenza la sfida regionale calabrese dove il centrodestra si presenterà compatto con la candidatura a presidente del capogruppo forzista, Roberto Occhiuto. «Siamo convinti – ha dichiarato la parlamentare azzurra – che si tratti della scelta migliore per ridare centralità alla Calabria e ai suoi problemi. Roberto Occhiuto ha maturato una grande esperienza parlamentare ed è in grado di sviluppare e mantenere tutti quei rapporti istituzionali che consentano alla Calabria di essere al centro delle strategie del governo». Sui criteri di composizione delle liste elettorali in una regione delicata come la Calabria e alla luce anche della proposta ultima avanzata dagli alleati di Fratelli d’Italia mirata a rafforzare ed anticipare il controllo da parte della commissione antimafia sui cosidetti impresentabili, la Ronzulli ha sottolineato di non conoscere ancora nello specifico la proposta, ma di avere una idea precisa su alcune decisioni della commissione antimafia: «bisogna fare molta attenzione perché in diverse circostanze abbiamo assistito alla diffusione di vere e proprie liste di proscrizione disancorate da prove, fatti certi ed elementi a supporto. Elenchi diffusi un minuto prima o anche un minuto dopo l’avvenuta presentazione delle liste. Se l’obiettivo della proposta è quello di anticipare la verifica con il rispetto dei principi di garanzia, sono d’accordo». La senatrice Ronzulli, nell’intervista che ha ovviamente approfondito anche i temi che caratterizzano il dibattito politico nazionale, ha riservato giudizi molto critici sulla operatività del reddito di cittadinanza partendo dall’operazione portata a compimento stamane dalla Guardia di Finanza con il coordinamento della Procura della Repubblica lametina: «dobbiamo ringraziare le Fiamme Gialle per l’intenso ed efficace lavoro che porta avanti ogni giorno, il reddito di cittadinanza presenta delle storture e delle criticità che Forza Italia ha messo in evidenza sin dal primo minuto». «Qualcuno pensava e diceva di aver abolito per decreto la povertà, i fatti invece ci dicono che, al netto dell’aiuto fornito in questo anno di pandemia, il reddito mette in difficoltà gli operatori economici che non trovano forza lavoro e consente in molti l’illecita percezione».