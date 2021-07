Nuova giunta a Montalto, D’Acri e Molinaro: nessuna convocazione per le nostre liste

MONTALTO UFFUGO “A quasi due settimane dalla formalizzazione dell’azzeramento della giunta comunale di Montalto siamo ancora qui a chiedere al sindaco di spiegare i motivi di un provvedimento che ci ha lasciato stupiti e perplessi, e per i contenuti di cui ancora non conosciamo i dettagli e per i modi. Dal 25 giugno ad oggi, abbiamo appreso che il sindaco ha avviato le “consultazioni” con alcuni gruppi consiliari, ma non solo. Nei giorni scorsi abbiamo chiesto il massimo rispetto dei ruoli e delle procedure. Poiché il sindaco ha ritenuto di ascoltare non solo i capigruppo in Consiglio comunale, ma anche rappresentanti di liste che addirittura non hanno eletto alcun consigliere, riteniamo di ribadire la necessità che Caracciolo adotti la stessa procedura con tutte le liste che hanno contribuito alla sua elezione di sindaco”. Lo dicono Emilio D’Acri e Gerardo Molinaro, richiamando il primo cittadino al rispetto delle prerogative della maggioranza. “Dunque, chiediamo al Primo cittadino di continuare con la procedura adottata, cioè di proseguire le consultazioni con i capigruppo consiliari e con i rappresentanti delle liste che nel maggio del 2019 hanno firmato per la costituzione delle stesse e che sono i veri garanti di tutti i candidati di ogni lista, nonché del progetto politico che ha dato vita al programma amministrativo, nel segno della continuità del quinquennio precedente. Diversamente, dovremmo registrare una spiacevolissima anomalia perpetrata dal Primo cittadino ma avallata anche dai rappresentanti dei gruppi consiliari, ovvero dai consiglieri comunali eletti nelle liste, qualora non dovessero pretendere di essere affiancati in questa fase ed a questi tavoli dai rispettivi presentatori e firmatari delle liste che hanno consentito anche per tramite della surroga degli assessori, di entrare in consiglio comunale. In tal caso, per quanto ci riguarda, riteniamo che sindaco e cittadini debbano sapere qual è il nostro pensiero, ovvero i consiglieri che siederanno ai tavoli di consultazione con il pretesto di rappresentare le due liste “Linea Comune” e “Prospettiva Futura”, parleranno meramente a titolo personale ma non a nome delle liste. E’ doveroso invece, lavorare tutti nel rispetto reciproco. Ci sembra corretto, infatti, che proprio nel rispetto di tutti i candidati e simpatizzanti delle nostre liste, il sindaco incontri coloro che hanno tenuto le fila delle stesse e ne hanno firmato la costituzione nonché l’adesione alla coalizione pro Caracciolo, e ribadiamo, così come il sindaco ha fatto con altre liste. Rimaniamo in attesa che Caracciolo, in linea con le procedure di “ascolto” e “consultazioni” adottate sino ad ora, continui su questa strada”.