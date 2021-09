L’economia si rilancia con la qualità, a Lamezia parte la vendemmia

LAMEZIA TERME «Entra nel vivo la vendemmia anche a Lamezia con aziende le storiche del territorio – si legge in una nota – che sono partite con la raccolta dello Chardonnay e del Greco bianco, ma anche del rosso Merlot. I piccoli viticoltori – continua la nota – attendono ancora soprattutto per le uve rosse che raggiungeranno la maturazione tecnologica fra alcune settimane. I grappoli sono sani, con buon livello di tenore zuccherino desumibile dai parametri analitici dei campionamenti che sono stati effettuati per monitorare la curva di maturazione e che raccomandano una raccolta anticipata al fine di preservare le pregevoli caratteristiche dell’uva (acidità, pH, zuccheri). Il clima – prosegue ancora la nota – con l’importante ristoro di pioggia in questi ultimi giorni, e il viticoltore hanno concluso la loro opera nei vigneti per quanto concerne le uve bianche. Ora spetta agli enologi in cantina la selezione delle partite di uva e l’adozione della buona tecnica enologica, con l’immediato controllo della temperatura soprattutto in fermentazione, che consente di preservare profumi varietali e colore. Saranno ottimi bianchi, freschi o strutturati che dir si voglia, fermentati in acciaio o affinati in rovere o bottiglia, in ogni caso assicurati alle cure di mani esperte per ricavarne vini eleganti, fini e di gradevole beva nel 2022. La vendemmia – conclude la nota – è l’espressione di un settore che guarda già al futuro».