Catanzaro, colpisce con un bastone due uomini e una donna: due feriti gravi

CROTONE Due uomini sono rimasti feriti in modo molto grave ed una donna in maniera lieve, in una aggressione avvenuta stamani nel centro ippico Valle dei Mulini a Catanzaro, la cui dinamica è in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri. L’autore, un cittadino pakistano regolare in Italia, rimasto ferito a sua volta alla testa, in modo lieve, è stato portato in ospedale dove è piantonato dai carabinieri. Gli investigatori stanno appurando se l’uomo lavorasse per le vittime. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stamani avrebbe dato in escandescenze per poi colpire con un bastone di legno i due uomini, di 60 e 68 anni, ed una donna di 48. Immediato è scattato l’allarme e sul posto sono giunti i carabinieri di Catanzaro che hanno trovato l’aggressore ferito a sua volta.

La posizione dell’uomo è ora al vaglio della Procura della Repubblica che starebbe procedendo per lesioni gravissime e tentato omicidio.