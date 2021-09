Corigliano Rossano, visita di La Regina: dopo 10 giorni riapre il pronto soccorso del “Compagna”

CORIGLIANO ROSSANO Una visita per risolvere il problema. Il commissario dell’Asp di Cosenza, questa mattina si è recato all’ospedale “guido Compagna” di Corigliano Rossano. Da dieci giorni il pronto soccorso del presidio ospedaliero è chiuso a causa della positività di medico e la malattia di un altro sanitario, assenze che hanno letteralmente mandato in tilt la turnazione del personale. E così il direttore del dipartimento di emergenza urgenza dello spoke di Corigliano Rossano, Natale Straface, si è trovato costretto a dover chiudere il pronto soccorso di Corigliano e dirottare l’utenza al “Giannettasio” di Rossano.

La visita di La Regina è servita a sbloccare la situazione perché da domani il pronto soccorso di Corigliano riaprirà battenti. Il commissario ha garantito il rafforzamento della pianta organica cooptando medici da altri reparti a turno e da altri ospedali dell’azienda sanitaria.

Il problema causato dalla carenza di risorse umane, tuttavia, permane, pur nella difficoltà di reperire operatori sanitari sul mercato del lavoro. L’emergenza Covid è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso e scoperto i nervi di una rete già – e atavicamente – fragile.

Problema risolto, insomma, ammesso che non sia solo un effetto placebo che mostrerà i suoi effetti collaterali nei reparti da cui si attinge il personale. La solita storia della coperta corta che oggi assume più i connotati di una pezza. (l.latella@corrierecal.it)