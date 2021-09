L’Ordine degli psicologi contro gli “abusivi”: cinque denunce nelle Procure calabresi

CATANZARO «Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria ha recentemente depositato presso le Procure della Repubblica competenti cinque denunce nei confronti di alcuni soggetti per ipotesi di esercizio abusivo della professione ex articolo 348 del codice penale». Lo riferisce una nota. «L’Ordine degli Psicologi – si legge ancora – ha il mandato normativo di vigilare per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l’esercizio abusivo della professione. Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria con determinazione affronta e contrasta qualsiasi attività psicologica compiuta da soggetti non iscritti all’albo, avvalendosi anche di un’apposita Commissione deontologica e tutela che ha il compito di vagliare attentamente ogni segnalazione pervenuta da comuni cittadini e/o da iscritti all’Albo. Il patrocinio legale è stato affidato all’avvocato Giuseppe Carratelli del foro di Cosenza».