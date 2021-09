Summit del centrosinistra, Bruni: «Orgogliosa di voi, ora lo sforzo finale»

LAMEZIA TERME Amalia Bruni, candidata per il Centrosinistra alla guida della Regione ha incontrato stamattina nella sede del suo comitato elettorale a Lamezia gli alleati che compongono la coalizione. È stata l’occasione per mettere a punto la strategia per le ultime settimane di campagna elettorale.

«Sono orgogliosa di tutti i i candidati che mi appoggiano, siamo davvero una squadra, forte e coesa. Ora dobbiamo percorrere l’ultimo tratto – ha detto la Bruni – quello più duro, più difficile, bisogna convincere i cittadini a recarsi alle urne, devono sapere che noi siamo l’unica opportunità per cambiare davvero. Ogni elettore calabrese deve sapere che è padrone del proprio destino. L’alternativa è rappresentata dal duo Spirlì/Occhiuto che hanno dato ampia dimostrazione di incapacità e incompetenza nel corso di questi anni. Domenica mattina avremo una manifestazione nella Villa Trieste a Catanzaro alle ore 10,30 dove prenderanno parte tutti i candidati di tutte le liste della coalizione di Centrosinistra, sarà un’occasione per stare tutti insieme e per prepararci con entusiasmo alla fase più importante della campagna elettorale».