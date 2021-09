Aggressione all’ippodromo di Catanzaro, muore Filippo Sestito

CATANZARO Filippo Sestito è morto dopo due giorni di agonia. Il 68enne, fratello della consigliera comunale Raffaella, era una delle due persone aggredite violentemente a colpi di zappa nel centro ippico “Valle dei Mulini” di Catanzaro.

Soccorso immediatamente dopo l’aggressione e trasportato in ospedale, le sue condizioni erano state giudicate “disperate” dai sanitari che avevano tentato di salvargli la vita attraverso un delicatissimo intervento chirurgico. Ma si è rilevato vano, Sestito è spirato in ospedale stamattina.

Resta grave anche l’altra vittima di quell’aggressione: il 60enne è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata.

Per quella vicenda è stato arrestato un 28enne stalliere del maneggio. Avrebbe colpito i due al termine di una violenta lite.

In quella circostanza era rimasta ferita, in modo più lieve, anche una donna di 48 anni.

Con il decesso di Sestito si aggrava la posizione dell’autore dell’aggressione che adesso dovrà rispondere di omicidio.

Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Catanzaro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti accaduti sono ancora in corso ma da subito si è ipotizzato che alla base della furiosa reazione potessero esserci stati dei ripetuti epiteti offensivi rivolti allo stalliere.

La famiglia di Sestito ha dato il proprio assenso alla donazione dei suoi organi.