CATANZARO È stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio il cittadino pakistano che stamani, nel centro ippico Valle dei Mulini a Catanzaro, ha aggredito colpendoli con un bastone di legno due uomini e una donna. I due uomini feriti sono ricoverati nell’ospedale di Catanzaro in terapia intensiva e con riserva di prognosi, le loro condizioni sono molto gravi.

Il provvedimento restrittivo è stato notificato dai carabinieri della Compagnia e della Stazione di Catanzaro e del Nucleo operativo e radiomobile all’aggressore in ospedale, dove si trova a sua volta, piantonato, per una ferita lieve alla testa. Gli investigatori stanno ancora ricostruendo l’esatta dinamica di quanto accaduto. Finora è emerso che l’arrestato, che lavora nel centro ippico come stalliere, ha avuto una discussione con i due uomini – suoi datori di lavoro secondo i primi accertamenti – per motivi ancora non chiariti. Al culmine dell’aggressione l’uomo ha preso un bastone e ha colpito gli altri due e poi la donna, ferita in modo lieve. All’aggressione hanno assistito anche alcuni testimoni che si trovavano nel centro. Subito sono stati chiamati i carabinieri e i medici del 118 che hanno soccorso i feriti.

La ricostruzione degli inquirenti

Ha agito a causa di ripetuti epiteti offensivi indirizzatigli, il cittadino pakistano di 28

anni arrestato per avere aggredito duo uomini nel centro ippico Valle dei Mulini a Catanzaro. E’ questa la ricostruzione fatta dai carabinieri della Compagnia di Catanzaro. L’uomo, che lavora come stalliere nel centro, a causa delle offese – che non sarebbero state connotate da razzismo – ha aggredito con una zappa alcune persone presenti nella struttura, ferendo gravemente due uomini di, rispettivamente, 68 e 60 anni, e in modo lieve una donna 48enne, tutti catanzaresi frequentatori del centro. Subito dopo l’arresto, avvenuto in flagranza, l’aggressore ha ammesso le sue responsabilità, chiarendo la dinamica dei fatti nel corso dell’interrogatorio cui è stato sottoposto dal pm di turno della Procura di Catanzaro all’interno del pronto soccorso dell’Ospedale “Pugliese Ciaccio”, dove è stato ricoverato a causa delle lievi ferite procurate nel corso della colluttazione. I due uomini aggrediti, secondo quanto è stato riferito dagli investigatori, sono tuttora ricoverati in pericolo di vita nel reparto di rianimazione dello stesso ospedale, mentre la donna è stata già dimessa.