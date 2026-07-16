Scalea, era in possesso di 90 grammi di cocaina: arrestato un 25enne

operazione antidroga

SCALEA I carabinieri della Compagnia di Scalea, nella mattinata di mercoledì 15 luglio, hanno portato a termine una significativa operazione antidroga. Nel corso di una perquisizione personale e domiciliare, gli operanti hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un 25enne del posto. Sul piano della gravità indiziaria, il giovane è ritenuto gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, poiché trovato in possesso di circa 90 grammi di cocaina. Oltre allo stupefacente, i carabinieri hanno rinvenuto e recuperato la somma in contanti di 680 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta, secondo l’ipotesi d’accusa, verosimilmente provento dell’illecita attività di spaccio. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale in attesa dei successivi accertamenti tecnici da parte del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (L.A.S.S.) di Vibo Valentia. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, a disposizione della procedente Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

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