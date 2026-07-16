Incidente in Sila, un morto e un ferito in gravi condizioni

il sinistro

COSENZA Un incidente mortale si è verificato in Sila, nei pressi del bivo di Montescuro. Nel sinistro è coinvolta una Panda bianca – modello 4×4 – a bordo della quale viaggiavano due persone, G.A. (classe ’83) è deceduto mentre un’altra persona è in gravi condizioni. L’auto è finita contro un guardrail. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso che ha trasportato il ferito in ospedale. Sul luogo del sinistro è giunta la Polizia di Stato e una squadra dei Vigili del Fuoco di San Giovanni in Fiore. Le forze dell’ordine lavorano per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. (f.b.)