“Panettando e Fiabando – Pinocchio il Borgo in Fiaba” a Panettieri

in cartellone

LAMEZIA TERME Il mese di agosto 2026, nell’area interna della Calabria Centrale, sarà caratterizzato da un evento molto particolare e che rappresenta, certamente, una novità assoluta. Il navigatore ci porta, ancora una volta, a Panettieri, piccolissimo borgo di appena trecento anime in provincia di Cosenza, al confine con quella di Catanzaro, dove, evidentemente, la macchina delle idee continua a funzionare perfettamente. Ed ecco che, proprio da una domanda che la dinamica Amministrazione comunale locale, nasce «Panettando e Fiabando – Pinocchio, il Borgo in Fiaba». Perché un bambino o una famiglia che vivono in questi territori ormai soggetti ai fenomeni di profondo e, probabilmente, irreversibile spopolamento e invecchiamento, dovrebbero privarsi del piacere di vivere un sogno, un momento magico da fiaba che, nello stesso tempo, li metta in connessione con sapori e tradizioni locali? Ed ecco la risposta: una manifestazione che per ben cinque giorni, tra il 7 e l’11 agosto, trasformerà Panettieri in un luogo fatato e in una Collodi che farà calare il suo Pinocchio, con tutti i personaggi del meraviglioso romanzo di Carlo Lorenzini – in arte Collodi – in uno scenario, appunto da fiaba. Questa grande macchina, prima delle idee e poi organizzativa, è stata messa in moto grazie alla determinazione dell’attento Governo locale e in collaborazione con la Pro Loco che, con l’intervento sapiente della Archè Touch the future s.r.l., società di Milano e l’AM Luminarie di Cosenza, stanno rendendo possibile (i lavori di allestimento di tutta l’imponente scenografia sono in pieno corso ndr) la realizzazione di un vero e proprio percorso immersivo con luci 3D, spettacolari scenografie, personaggi in costume e sorprendenti effetti speciali capaci di tenere col fiato sospeso e lasciare a bocca aperta grandi e piccini fino all’ultimo metro di un percorso che si preannuncia davvero emozionante. Insomma dal 7 all’11 agosto, dalle 21 alle 24, sarà possibile trascorrere tre ore circa immersi in un mondo diviso a metà tra reale e virtuale, dove si può tornare indietro nel tempo e rivivere le avventure dell’iconico burattino di legno creato dal suo papà Geppetto, in una veste nuova, scintillante e tecnologica al tempo stesso, ma che racchiude, comunque, l’essenza del meraviglioso racconto tradotto in ben 240 lingue che ancora, dopo quasi due secoli, mantiene intatto tutto il suo fascino. “Abbiamo voluto – commentano gli organizzatori – far sì che il nostro piccolo paese di soli trecento abitanti, fosse, ancora una volta, il centro di divertimento e di socialità per tante famiglie e, soprattutto, per tanti, ci auguriamo, tantissimi bimbi che avranno il piacere di venirci a trovare con mamma e papà nei giorni dell’evento, che è stato concepito come strumento di promozione culturale e turistica dell’intero territorio del Reventino, in linea con quanto fatto negli ultimi anni”. È possibile acquistare i biglietti in prevendita anche su Ticketone al costo di € 10,00. Per info telefonare allo 096882018, consultare il sito www.panettandoefiabando.it o scrivere a: info@comunepanettieri.cs.it o a: prolocopanettieri2022@gmail.com. Ingresso gratuito per persone disabili con addetto un’ora prima dell’apertura e per bimbi di altezza inferiore al metro.

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