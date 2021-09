Riceviamo e pubblichiamo il messaggio scritto da Nicola Caporgreco in ricordo di Filippo Sestito, deceduto in ospedale a Catanzaro a seguito delle ferite riportate nel corso dell’aggressione subita al centro ippico “Valle dei mulini” del capoluogo:



Conoscevo Pippo da una vita; da quando mia figlia in tenera età smise le scarpette di ballerina per indossare gli stivali da amazzone. Mite, riservato, cordiale e generoso, Pippo ai miei occhi è sembrato sempre come una persona di cui ci si potesse fidare in un contesto molto eterogeneo e con molte situazioni complesse e condizionato dalla competizione tra i partecipanti.

Oggi l’equitazione piange un uomo vero, disponibile e altruista verso il prossimo e affettuoso con le persone in difficoltà.

È difficile farsene una ragione se a morire sei nel posto che ami e la mano armata magari è quella di uno che hai anche aiutato e a cui hai dato disponibilità come eri solito fare con i soggetti apparentemente più deboli e bisognosi di attenzione. Pippo è stata una bella persona, ai familiari tutta la vicinanza della mia famiglia e che la tristezza per la sua scomparsa sia attenuata dai ricordi meravigliosi delle belle e serene giornate trascorse insieme.

*imprenditore