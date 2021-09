Cariati, arrestato su mandato di cattura europeo: revocata la custodia in carcere

CARIATI Arrestato su mandato di cattura europeo, revocata la misura della custodia in carcere. La Corte di Appello di Catanzaro all’esito dell’udienza durante la quale si è svolto anche l’interrogatorio di garanzia nei confronti del 48enne, cittadino di nazionalità polacca difeso dall’avvocato Raffaele Meles del Foro di Castrovillari. L’uomo era stato tratto in arresto nella giornata di giovedì scorso 9 settembre dai Carabinieri della Stazione di Cariati (QUI LA NOTIZIA) e condotto presso la casa di reclusione di Castrovillari, in esecuzione di un mandato di arresto europeo con l’accusa di aver commesso gravi reati di diversa natura per poi sottrarsi all’Autorità della propria nazione. Al termine dell’udienza, la Corte di Appello ha condiviso in toto le argomentazioni avanzate dalla difesa, ritenendo, in attesa della definizione del procedimento, di disporre la misura degli arresti domiciliari in luogo della detenzione in carcere e rigettando le richieste della Procura Generale. Dell’intera vicenda sono stati informati il Ministro della Giustizia e il Ministro dell’Interno.