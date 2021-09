Asp di Catanzaro, è Ilario Lazzaro il nuovo dg facente funzioni

CATANZARO Il nuovo direttore generale facente funzioni dell’Asp di Catanzaro è Ilario Lazzaro, già direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera di Catanzaro. Una decisione, quella appena presa dal commissario al piano di rientro sanitario Guido Longo che mostra continuità con l’operato della terna prefettizia che ha guidato l’Asp fino al 13 settembre, costituita dall’ex prefetto di Catanzaro Luisa Latella, da Franca Tancredi e Salvatore Gullì. Inizialmente era stati fatti diversi nomi per ricoprire l’incarico della gestione dell’azienda sanitaria del capoluogo: quello dell’ex questore di Catanzaro Amalia Di Ruocco, di Giuseppe Giuliano, commissario straordinario del Mater Domini, di Praianò dirigente al dipartimento Salute della Regione, e di Carmine Dell’Isola, dirigente amministrativo in pensione (ne abbiamo parlato qui).

Secondo indiscrezioni sul nome di Dell’Isola sarebbe intervenuto lo stesso commissario Luisa Latella, facendo presente al commissario Longo che il nome di Dell’Isola compare non solo nella relazione di scioglimento dell’Asp ma anche nelle relazioni che gli stessi commissari prefettizi hanno redatto nel corso del loro mandato. Un intervento che deve avere avuto il suo peso vista la nomina, secondo quanto previsto anche per legge, del più anziano tra i due direttori dell’Asp ancora in carica. (ale. tru.)