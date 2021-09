Corigliano Rossano, statale 106 ancora teatro di incidenti: gravi due stranieri investiti da un’auto

CORIGLIANO ROSSANO La statale 106 ancora una volta si trasforma in una strada di sangue. Questa sera intono alle 20 due cittadini di nazionalità straniera che percorrevano la statale in un tratto extraurbano e non illuminato, in contrada Toscano Ioele, a Corigliano Rossano, sono stati investiti. Una terza persona è rimasta illesa.

Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118, i carabinieri della Compagnia di Rossano per i rilievi del caso e risalire all’effettiva dinamica dell’accaduto ed una volante del commissariato di Polizia. Non è dato sapere al momento se le due persone stessero attraversando o percorrendo la statale 106. I due stranieri sarebbero gravi e si trovano al pronto soccorso dell’ospedale “Giannetasio” di Corigliano Rossano.

Si tratta dell’ennesimo incidente del genere lungo la “strada della morte” che coinvolge prevalentemente migranti dediti al lavoro in agricoltura e che spesso, soprattutto in determinati periodi dell’anno, camminano lungo la statale. (lu.la.)