Rapina a Corigliano Rossano, fermati i due responsabili

CORIGLIANO ROSSANO Gli agenti del Commissariato di Polizia di Corigliano Rossano hanno fermato due persone, F.O., 41 anni, e B.N.M., 38 anni, per rapina. I fermi, disposti dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, scaturiscono da un’indagine relativa ad una rapina perpetrata il 7 settembre scorso all’interno di un locale dell’area urbana di Rossano. Il 38enne, individuato a bordo di un’auto a Schiavonea di Corigliano, aveva cercato di darsi alla fuga per sfuggire agli operatori di polizia e, non riuscendo nel suo intento, si era poi scagliato contro uno di essi, colpendolo con calci e pugni al volto. L’altro rapinatore era stato invece rintracciato in un capannone abbandonato, dove aveva trovato rifugio per eludere le ricerche. I due sono stati portati nel carcere di Castrovillari.