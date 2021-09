REGGIO CALABRIA Non si arrestano gli sbarchi in Calabria. Sono 22 i migranti sbarcati nel porto di Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria. L’intervento della Guardia Costiera ha permesso il soccorso di migranti di nazionalità irachena e iraniana, sottoposti a tampone anti Covid19 e poi trasferiti presso una struttura comunale.