Cosenza, ridotta la pena per l’ultimo imputato del processo contro la cosca “Rango-Zingari”

COSENZA Si è tenuta questa mattina in Corte di Assise d’Appello del Tribunale di Cosenza, l’udienza per Mario Perri, ultimo imputato del processo contro la cosca “Rango-Zingari”. Perri, nel 2019, era stato l’unico indagato per cui la Corte di Cassazione aveva deciso di procedere con l’annullamento con rinvio. Oggi, il giudice ha accolto i motivi del suo avvocato, il legale Gianpiero Calabrese, confermando la decisione presa dalla Cassazione. È stato riqualificato il reato di estorsione da consumato in tentato e sono state escluse le aggravanti della recidiva, specifica e infraquinquennale, con una forte riduzione di pena. (f.b.)