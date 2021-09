Omicidio Laura Ziliani, arrestate le figlie e il fidanzato della maggiore

BRESCIA I Carabinieri del Comando Provinciale di Brescia, coordinati dalla locale Procura della Repubblica hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di

Brescia, nei confronti di due sorelle di 26 e 19 anni, figlie di Laura Ziliani, scomparsa da Temù l’8 maggio 2021, e del fidanzato della sorella maggiore. Sarebbero state numerose le anomalie nel racconto fornito dai tre arrestati, motivo per cui i militari e la Procura hanno ritenuto poco credibile la versione dell’infortunio o del malore in montagna.