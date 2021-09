Nuovo sbarco di migranti nel Reggino

MOTTA SAN GIOVANNI Nuovo sbarco di migranti nell’area dello Stretto. In località Lazzaro della cittadina del Reggino è giunta un’imbarcazione che a bordo extracomunitari. Le condizioni meteo particolarmente favorevoli stanno facilitando l’arrivo di migranti verso le coste della Calabria.

Appena due giorni addietro, infatti, in 300 erano sbarcati nel porto di Reggio.

Nella mattina di domenica ora questo nuovo arrivo di migranti. In azione già la macchina dell’accoglienza dei nuovi arrivati. Dopo l’identificazione, i controlli sanitari ed anti-covid, gli extracomunitari saranno trasferiti nei centri d’accoglienza calabresi.

