«Consentire la movimentazione bovini e l’accreditamento provinciale»

COSENZA Simona Loizzo è intervenuta presso il ministero della Sanità, tramite il Senatore Salvini, al fine di far concedere l’accreditamento a livello regionale, ovvero a livello provinciale, per consentire la movimentazione del bestiame bovino su tutto il territorio nazionale. «La Regione Calabria – sostiene la candidata al consiglio regionale – infatti, non è ancora autorizzata al trasferimento e/o vendita dei bovini fuori Regione, considerando che le patologie della brucellosi e della tubercolosi bovina sono attualmente sotto la soglia del 3% da oltre 3 anni, per come richiesto dalla normativa nazionale, che prevede la possibilità di detto accreditamento per le Regioni che si trovano sotto la suindicata soglia». «È importante – dice Loizzo – che si arrivi ad un accreditamento provinciale, atteso che Cosenza, ad esempio, ha una percentuale di brucellosi molto bassa che consentirebbe la commercializzazione dei bovini sul piano nazionale».