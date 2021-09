San Fili, premio “Genio Femminile in Calabria” a Rosaria Tornello

SAN FILI La magica atmosfera del borgo di San Fili ha fatto da scenario alla IX Edizione del Premio Donna 2021 dal titolo “Il Genio Femminile in Calabria” organizzata dal Centro Italiano Femminile San Fili e che quest’anno ha visto l’assegnazione del premio a Rosaria Tornello.

Il premio vuole dare merito alle calabresi che contribuiscono a mantenere alto il nome della Calabria in Italia e nel mondo. L’artista originaria della Calabria Ionica attraverso le sue creazioni ha valorizzato le proprie origini territoriali “fondendo con il suo estro – recita la nota diramata dal Sindaco – la memoria storica della sua terra, i colori, gli odori, i paesaggi, gli elementi tipici dell’area del Mediterraneo attraverso la realizzazione di abiti e tessuti che evocano la storia e le risorse della Calabria”.

L’evento si è svolto nel teatro comunale e oltre alla partecipazione del Sindaco Linda Cribari e del Presidente CIF Loredana Bastone ha visto la partecipazione di Nuccia Carmagnola, Maria Teresa Mazzei, Mario Reda e della musicista Rosalba Cirigliano.

Ospite della serata Giovanni Tocci, tuffatore italiano e atleta del Centro Sportivo dell’Esercito, il quale è stato insignito della medaglia del Senato della Repubblica per meriti sportivi.