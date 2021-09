Arrivano altri migranti nella Locride, 35esimo sbarco in 3 mesi

ROCCELLA IONICA Ennesimo sbarco di migranti sulle coste ioniche della provincia reggina. Poco dopo le 7, 80 migranti di varie nazionalità sono sbarcati nel porto

di Roccella Ionica a conclusione di una operazione di salvataggio in mare compiuta dai militari della Guardia costiera. Tra i migranti 5 donne e 13 minori di cui 10 non

accompagnati. I migranti, quando sono stati individuati, si trovavano ad alcune miglia dalla costa, a bordo di una barca a vela in difficoltà. I militari della Guardia costiera, una volta intercettata l’imbarcazione, l’hanno condotta nel porto di Roccella con le persone a bordo, provenienti da Iran, Iraq, Kuwait e Afghanistan. Appena sbarcati, i migranti sono stati sottoposti al tampone molecolare e quindi sistemati temporaneamente nel centro di primo soccorso di Roccella, struttura pubblica messa a disposizione dal Comune e gestita dalla locale sezione della Protezione civile. Già ieri mattina, sempre nel porto di Roccella, erano giunti altri 106 migranti. Con l’arrivo di oggi è salito a 35 il numero degli sbarchi (31 solo a Roccella Ionica) che finora si sono verificati nel solo tratto di costa della Locride negli ultimi tre mesi e mezzo.