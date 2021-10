COSENZA Dopo aver riempito piazza XI Settembre in occasione della sua precedente visita nella città bruzia a sostegno della candidata a sindaco Bianca Rende, il leader del MM5s Giuseppe Conte torna a Cosenza per incontrare i candidati della lista pentastellata. Dopo una riunione, l’ex premier decide di stravolgere la scaletta per godersi una passeggiata su Corso Mazzini. Tra lo stupore generale, Conte si ferma a chiacchierare e si concede per gli immancabili selfie.