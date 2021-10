Basso profilo, carcere duro per Antonio Gallo

CATANZARO ­ Antonio Gallo, imprenditore di Sellia Marina al centro dell’inchiesta Basso profilo, va al 41 bis, il regime di carcere duro. Il dato è emerso nella prima udienza del processo con rito ordinario scaturito dall’inchiesta della Dda di Catanzaro che ha puntato i fari su un sistema affaristico-mafioso del quale avrebbe fatto parte anche l’assessore regionale al Bilancio Franco Talarico (per il quale è stata chiesta una condanna a 8 anni nel processo con il rito abbreviato).

Antonio Gallo

Gallo sarebbe una figura di raccordo in questo sistema: capace di muoversi a proprio agio tra i clan del Crotonese (ma sono documentati anche viaggi nel Reggino nei quali avrebbe incontrato soggetti considerati dall’Antimafia vicini alle cosche), settori della politica (sedeva al tavolo con lo stesso Talarico per pianificare il sostegno alla campagna elettorale per le Politiche del 2018) e l’imprenditoria di stampo confindustriale. Imprenditore nel settore dell’antinfortunistica, Gallo sarebbe – per l’accusa – vicino alla cosca Grande Aracri di Cutro e al clan Ferrazzo di Mesoraca.

Le intercettazioni non riversate e le altre indagini in corso

L’udienza di venerdì si è aperta con la costituzione delle parti e le prime eccezioni del collegio difensivo. Proprio in risposta a una delle questioni sollevate dai difensori sulle intercettazioni riversate negli atti, il pm ha reso noto che una parte dei dialoghi non è stata trascritta e allegata perché fa parte di indagini ancora in corso. L’udienza è stata poi aggiornata al 19 novembre: in aula comparirà come primo teste un ufficiale della Dia che ha condotto le indagini.