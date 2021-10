Evade dai domiciliari ma quando torna non lo fanno entrare a casa: arrestato

CORIGLIANO CALABRO I militari della Compagnia Carabinieri di Corigliano Calabro hanno tratto in arresto un tunisino di 41 anni responsabile del reato di evasione. Nello specifico i militari della Sezione Radiomobile ausonica, durante un controllo presso l’abitazione dell’uomo, sita nel borgo marinaro di Schiavonea dove il soggetto è ristretto agli arresti domiciliari dallo scorso 22 settembre, in quanto ritenuto responsabile insieme ad altri di una rapina impropria presso una tabaccheria di Rossano, non lo hanno trovato all’interno, apprendendo che si era allontanato per una destinazione ignota da diverso tempo. Sono iniziate, così, le ricerche del fuggitivo per tutta Corigliano, quando verso l’una di notte è giunta una chiamata alla Centrale operativa. Era proprio l’evaso a informare i carabinieri di essere tornato nei pressi dell’abitazione, ma di non potervi fare rientro in quanto la padrona di casa non voleva più che rientrasse. Una gazzella della Sezione Radiomobile è giunta dunque sul posto, fermando fuori dall’abitazione il tunisino e accompagnandolo in caserma. Il soggetto, considerato il lungo periodo di evasione dal regime detentivo e la flagranza del reato, è stato, d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, arrestato per il reato sopra menzionato e posto nuovamente agli arresti domiciliari, dove veniva accompagnato dai Carabinieri, in attesa della celebrazione del processo.