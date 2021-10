Incidente mortale sulla “Due Mari”, il Riesame deciderà su El Ketani

LAMEZIA TERME Il prossimo 5 ottobre i giudici del Tribunale del Riesame si occuperanno del caso di Chafik El Ketani,arrestato lo scorso 16 settembre sugli sviluppi delle indagini sull’incidente in cui ha perso la vita Noredine Fennane il 6 settembre scorso sulla statale 280.

El Ketani, che nel 2010 travolse con la sua auto otto ciclisti provocandone la morte, è accusato di omicidio stradale. Dopo lo scontro l’uomo sarebbe risultato positivo ai cannabinoidi. El Ketani, nell’occasione è stato ricoverato all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, per le cure del caso. Tuttavia, pochi giorni dopo, l’uomo, contro il parere dei medici, ha firmato le dimissioni dall’ospedale, facendo perdere le sue tracce. Da attività info-investigative, l’accusa avrebbe appreso che fosse in procinto di lasciare lo Stato per recarsi in Marocco. L’uomo si trovava ricoverato nell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove è stato arrestato e portato in carcere.