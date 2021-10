Serra San Bruno, dieci bimbi di un asilo covid-positivi al tampone rapido

SERRA SAN BRUNO Dieci bambini ed un adulto sono risultati positivi al tampone rapido effettuati ieri mattina. Lo annuncia il sindaco, Alfredo Barillari, nel fare il punto sull’infezione nel territorio comunale.

«Nella mattina di ieri – scrive su Facebook – in collaborazione con l’Asp, abbiamo svolto un drive-in presso l’ospedale San Bruno, reso necessario dopo alcuni “casi sospetti” inerenti a bambini frequentanti un asilo privato e alcuni loro contatti diretti. I risultati hanno confermato la positività data dai test rapidi: si tratta di undici nuovi casi di Covid (tra loro un adulto). A questi aggiungiamo altri tre adulti risultati positivi al Covid ma non legati ai casi delle scuole».

I casi attualmente attivi «sono, quindi, sedici. Sono tutti in buone condizioni di salute. Nei prossimi giorni saranno effettuati i controlli con tampone molecolare ai contatti diretti dei positivi. Ringrazio adulti e bambini per la collaborazione dimostrata finora: siamo una comunità unita e forte – conclude Barillari – e in questi momenti lo dimostriamo praticando solidarietà e responsabilità. Chi può, si vaccini»