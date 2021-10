Disastro aereo nel Milanese, velivolo precipita su una palazzina: 8 morti

Un piccolo aereo privato, è precipitato sopra un edificio in via Marignano, a San Donato Milanese (Milano) e le otto persone a bordo sono tutte morte, tra loro un bambino. Si tratta del pilota del velivolo e di sette passeggeri.

L’incidente si è verificato poco dopo le 13.Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e la polizia e i mezzi di soccorso.

La ricostruzione della tragedia

Secondo quanto si è appreso, il velivolo, un Pilatus Pc-12, era da poco decollato dallo scalo di Linate con destinazione Olbia quando per cause in corso di accertamento ha perso quota precipitando.

L’aereo è caduto su una palazzina vuota in ristrutturazione, adibita a uffici e parcheggio per autobus. Gli abitanti della zona hanno sentito un sibilo fortissimo e poi un’esplosione, causata dall’impatto dell’ultraleggero.

Immediatamente le fiamme hanno avvolto la palazzina di due piani in via 8 ottobre 2001, angolo via Marignano, a pochi passi dalla sede dell’Eni di San Donato e dal capolinea della metropolitana gialla di Milano.