Tajani: «Berlusconi non sbaglia, vincente la scelta del candidato»

GIZZERIA «La scelta di Roberto Occhiuto quale candidato alla presidenza della Regione Calabria da parte di Silvio Berlusconi si è rivelata vincente. E la Calabria ha fatto un regalo al nostro leader, che sta per tornare in campo. Forza Italia è il primo partito in assoluto della Calabria, non soltanto nel centrodestra». Lo ha detto a Gizzeria Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia.

«Roberto, sei il nostro orgoglio»

«Erano settimane – ha aggiunto Tajani – che aspettavamo questo giorno perché sapevamo che la gente di Calabria voleva un presidente che raccogliesse l’eredità di Jole e guidasse la Calabria verso una situazione completamente diversa. Sei il nostro orgoglio, dimostrazione che la scelta voluta da Berlusconi è stata una scelta vincente, ancora una volta Berlusconi ha indovinato il candidato vincente per questa regione».