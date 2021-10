Igf Italia torna alla Camera di Commercio di Cosenza

COSENZA Prenderanno il via il 9 novembre prossimo i lavori delle 3 giornate dell’Internet Governance Forum (IGF) ITALIA 2021.

Igf è un processo globale condotto sotto l’egida dell’ONU, promotore e facilitatore, che favorisce il confronto e il dibattitto tra tutte le parti interessate permettendo di discutere, scambiare informazioni e condividere iniziative inerenti alla governance di Internet.

Igf Italia 2021 si svolgerà in modalità ibrida, virtuale e in presenza, a Cosenza, presso il Salone Mancini della Camera di Commercio che, con il Comitato di programma, di cui fanno parte, tra gli altri, Agid, Mitd, Ministero dell’Istruzione e Mise, organizza l’edizione congiuntamente all’Unione Nazionale delle Camere di Commercio, a Infocamere e con il supporto delle Camere di Commercio d’Italia, e prevede la partecipazione di nomi di alto spessore nazionale e internazionale. Per seguire l’evento è necessario registrarsi su http://www.infocamere.it/igfitalia2021

I temi delle giornate

Sud, Giovani e Digitale, i temi centrali di questa edizione, con approfondimenti sulle competenze digitali richieste dal mondo del lavoro, in un programma ricco ed in continuo aggiornamento che è possibile consultare al link: https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/programma-igf-italia-2021-0.

L’obiettivo di IGF è quello di massimizzare le opportunità di dialogo e di scambio di idee tra tutti gli stakeholder su aspetti non solamente tecnici, ma anche economici e sociali della governance di Internet, rendendo possibile la condivisione di esperienze e l’identificazione di questioni emergenti relative alla gestione e al governo della Rete, e portandole così all’attenzione dei più rilevanti organismi, governativi e non.

Le due sessioni organizzate dal Sistema Camerale prevedono, in particolare, l’intervento del Ministro della PA, Renato Brunetta, del Direttore Generale CONNECT – Commissione Europea, Roberto Viola, del Capo di Gabinetto – Ministero Istruzione, Luigi Fiorentino e delle più alte cariche del Sistema Camerale: Andrea Prete, Presidente di Unioncamere Nazionale, Klaus Algieri, Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Lorenzo Tagliavanti, Presidente di Infocamere, Giuseppe Tripoli, Segretario Generale di Unioncamere, Paolo Ghezzi, Direttore Generale Infocamere. Interverranno anche Mattia Fantinati, Presidente IGF Italia, dell’intergruppo parlamentare della trasformazione digitale e dell’internet governance, Nello Iacono, Coordinatore programma Repubblica Digitale – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Giulio Mario Donato, Repubblica Digitale – Mise, Pier Andrea Chevallard, Amministratore delegato di Tinnexta, Danilo Iervolino, Presidente Unimercatorum, Riccardo Monti, CEO of Triboo.

L’evento

Igf Italia 2021 si svolge con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, del Ministero dell’Istruzione e di Agid. La partecipazione agli eventi di IGF Italia 2021 è riconosciuta, inoltre, da parte di numerosi Ordini e Collegi professionali cosentini ai fini dell’ottenimento dei crediti formativi necessari per l’adempimento annuale dell’obbligo di formazione dei propri iscritti.