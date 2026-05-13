Spuntano profili fake di Alberto Stasi: «Pronti a querelare»

delitto di garlasco

Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, all’epoca sua fidanzata, ha dato mandato all’avvocatessa Elisabetta Aldrovandi di assisterlo «nei confronti di presunte diffamazioni e di qualsiasi tipologia di reato diretto a lederne la reputazione e/o l’immagine». Lo rende noto lo stesso legale. Negli ultimi giorni sono comparsi falsi profili social, apparentemente riconducibili a Stasi, dai contenuti volgari e diffamatori. «Alberto Stasi non possiede alcun profilo social e non è iscritto ad alcun social – precisa su X l’avvocatessa Aldrovandi, che assiste Stasi solo per le diffamazioni -. Qualunque profilo riporti il suo nome e/o la sua immagine è totalmente falso. Per questo, si invita a non effettuare alcuna condivisione né a intraprendere conversazioni private con detti profili che non rappresentano in alcun modo Alberto Stasi», conclude la legale, precisando che «si procederà nelle opportune sedi civili e penali nei confronti di tutti coloro che utilizzano la sua immagine e/o il suo nome impropriamente, instillando nei confronti di terzi il convincimento che si tratti di lui».

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