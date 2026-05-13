Spuntano profili fake di Alberto Stasi: «Pronti a querelare»
Gli account apparsi su vari social
Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, all’epoca sua fidanzata, ha dato mandato all’avvocatessa Elisabetta Aldrovandi di assisterlo «nei confronti di presunte diffamazioni e di qualsiasi tipologia di reato diretto a lederne la reputazione e/o l’immagine». Lo rende noto lo stesso legale. Negli ultimi giorni sono comparsi falsi profili social, apparentemente riconducibili a Stasi, dai contenuti volgari e diffamatori. «Alberto Stasi non possiede alcun profilo social e non è iscritto ad alcun social – precisa su X l’avvocatessa Aldrovandi, che assiste Stasi solo per le diffamazioni -. Qualunque profilo riporti il suo nome e/o la sua immagine è totalmente falso. Per questo, si invita a non effettuare alcuna condivisione né a intraprendere conversazioni private con detti profili che non rappresentano in alcun modo Alberto Stasi», conclude la legale, precisando che «si procederà nelle opportune sedi civili e penali nei confronti di tutti coloro che utilizzano la sua immagine e/o il suo nome impropriamente, instillando nei confronti di terzi il convincimento che si tratti di lui».
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