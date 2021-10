Cosenza, candidati a caccia di voti ufficiali

COSENZA A Cosenza è partita la caccia al tesoro, ma non quella dei preziosi di Re Alarico. Da ore, i candidati al consiglio comunale della città dei bruzi fanno la spola tra Prefettura, Municipio e Uffici elettorali per avere contezza dei voti conquistati. A urne chiuse da oltre tredici ore, archiviate le percentuali riferite a liste e candidati a sindaco ora l’attenzione è rivolta alla formazione del prossimo Consiglio Comunale. I futuri inquilini del civico consesso bruzio però, almeno per il momento, non potranno festeggiare, costretti ad attendere (chissà ancora per quanto) l’ultimo e decisivo responso delle urne. Il Comune assicura la pubblicazione a breve di tutti i dati, ma alcuni candidati recatisi presso gli uffici elettorali hanno denunciato l’assenza dei verbali, che per legge andrebbero affissi e pubblicati. A tutti, dunque, viene negata la possibilità di consultare i verbali e di conseguenza di denunciare eventuali anomalie. Non resta che attendere. (f.b.)