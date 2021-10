COSENZA «Siamo impegnati a sostenere fortemente Francesco Caruso che rappresenta la continuità con un decennio che ha cambiato Cosenza». Lo afferma Simona Loizzo, consigliere regionale della Lega. «Da una parte c’è la continuità con un’amministrazione, quella di Mario Occhiuto, che ha fatto di Cosenza una delle città più attrattive del Meridione. Dall’altra parte – prosegue Loizzo – c’è un agglomerato che racchiude nomi che hanno amministrato Cosenza portandola al degrado in cui era nel 2011». «Indietro non si torna – conclude Loizzo – e solo eleggendo Francesco Caruso Cosenza potrà continuare a vivere i momenti prestigiosi che ha vissuto in questi anni».