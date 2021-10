Montuoro eletto in consiglio, la soddisfazione tra le Forze di Polizia. Michienzi: «Accolto il mio appello»

«Antonio Montuoro, poliziotto, è stato eletto consigliere regionale e tantissimi appartenenti alle Forze di Polizia sono estremamente soddisfatti di questo risultato che può definirsi storico». Lo dichiara Mimmo Michienzi, responsabile del Dipartimento rapporti con le Forze dell’ordine di Fratelli d’Italia a Catanzaro, nel commentare l’elezione del neo consigliere regionale Montuoro. «Il mio collega ed amico Antonio Montuoro ha compiuto una vera e propria impresa e per la prima volta nella storia della Regione Calabria un poliziotto sarà presente tra i banchi del consiglio – dice Mimmo Michienzi – dove siamo certi saprà rappresentare la parte della buona politica che tanto serve alla nostra regione. Ringrazio i tanti colleghi poliziotti, carabinieri, finanzieri e delle alte forze di polizia che hanno accolto il mio appello a sostenere la candidatura di Antonio Montuoro. Un ringraziamento va anche all’onorevole Wanda Ferro per aver creduto in questa candidatura che ha generato immediatamente entusiasmo tra le fila di Fratelli d’Italia».