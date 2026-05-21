Muore dopo una settimana l’operaio lametino caduto dal tetto a Fuscaldo

la tragedia

LAMEZIA TERME Franco Vescio, l’operaio di 51 anni precipitato una settimana fa dal tetto di uno stabile a Fuscaldo, nel Cosentino, è morto nell’ospedale di Catanzaro. L’uomo era rimasto gravemente ferito nel pomeriggio del 14 maggio dopo la caduta mentre stava effettuando alcuni interventi di manutenzione su cavi di telecomunicazione sopra il tetto di un edificio. Immediatamente soccorso, era intervenuto sul posto l’elisoccorso che aveva disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Catanzaro. Dopo sette giorni di ricovero, però, non ce l’ha fatta. Vescio, originario di Lamezia, lascia la moglie e i due figli. Sull’accaduto indagano i Carabinieri della compagnia di Paola, intervenuti subito dopo l’incidente per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

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