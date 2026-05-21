Rosarno, bar chiuso per 15 giorni dopo i controlli della Polizia
Dagli accertamenti è emerso che il locale, nel tempo, sarebbe diventato un punto di riferimento abituale per soggetti con precedenti penali
REGGIO CALABRIA Un’attività di controllo del territorio ha portato alla sospensione temporanea di un bar a Rosarno, su disposizione del questore di Reggio Calabria, in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato, nell’ambito di una più ampia attività di monitoraggio degli esercizi pubblici condotta dal commissariato di Gioia Tauro. Dagli accertamenti è emerso che il locale, nel tempo, sarebbe diventato un punto di riferimento abituale per soggetti con precedenti penali, alcuni dei quali ritenuti coinvolti in reati in materia di stupefacenti e contro la persona e il patrimonio. Al termine dell’istruttoria svolta dalla Divisione polizia amministrativa e Sociale, è stata disposta la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. L’esercizio resterà chiuso per 15 giorni.