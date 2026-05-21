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Rosarno, bar chiuso per 15 giorni dopo i controlli della Polizia

Dagli accertamenti è emerso che il locale, nel tempo, sarebbe diventato un punto di riferimento abituale per soggetti con precedenti penali

Pubblicato il: 21/05/2026 – 10:37
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Rosarno, bar chiuso per 15 giorni dopo i controlli della Polizia
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REGGIO CALABRIA Un’attività di controllo del territorio ha portato alla sospensione temporanea di un bar a Rosarno, su disposizione del questore di Reggio Calabria, in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato, nell’ambito di una più ampia attività di monitoraggio degli esercizi pubblici condotta dal commissariato di Gioia Tauro. Dagli accertamenti è emerso che il locale, nel tempo, sarebbe diventato un punto di riferimento abituale per soggetti con precedenti penali, alcuni dei quali ritenuti coinvolti in reati in materia di stupefacenti e contro la persona e il patrimonio. Al termine dell’istruttoria svolta dalla Divisione polizia amministrativa e Sociale, è stata disposta la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. L’esercizio resterà chiuso per 15 giorni.

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