A Casali del Manco un incontro dedicato alla tutela e valorizzazione della Valle del Fiume Cardone

l’evento

COSENZA Casali del Manco si conferma luogo di confronto e progettualità sui temi della sostenibilità ambientale e della valorizzazione del patrimonio territoriale. Venerdì 22 maggio, alle ore 17:00, presso il Teatro dell’Istituto Comprensivo di Casali del Manco – sede di Spezzano Piccolo (Via Roma n. 49) – si terrà l’incontro pubblico dal titolo: “La salvaguardia naturalistico-ambientale della Valle del Fiume Cardone: corridoio ecologico tra il Crati e il territorio del Parco Nazionale della Sila”. L’iniziativa, promossa con il coinvolgimento del Comune di Casali del Manco e di numerose istituzioni territoriali, rappresenta un’importante occasione di approfondimento e confronto sul valore ambientale, culturale e strategico della Valle del Fiume Cardone e sul ruolo che questo sistema naturale riveste quale connessione ecologica tra il fondovalle del Crati e l’area del Parco Nazionale della Sila. Ad aprire e moderare i lavori sarà il giornalista Enzo Pianelli, vicepresidente dell’Associazione Parco Fluviale Cardone ETS. Interverranno rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, delle associazioni e degli enti impegnati nella tutela e nella promozione del territorio.

Tra i relatori figurano esponenti dell’Amministrazione comunale, del sistema universitario e degli enti ambientali regionali, in un percorso di dialogo orientato alla costruzione di una visione condivisa di sviluppo sostenibile e di protezione delle risorse naturali. Le conclusioni istituzionali saranno affidate alla Sindaca di Casali del Manco, Dott.ssa Francesca Pisani, e al Presidente della Provincia di Cosenza, Dott. Biagio Antonio Faragalli, con l’obiettivo di rilanciare il messaggio di una collaborazione concreta tra istituzioni, comunità e realtà territoriali per la tutela del paesaggio e delle future generazioni. Un momento, dunque, di riflessione collettiva e di condivisione di proposte per un modello di crescita che coniughi tutela ambientale, identità territoriale e valorizzazione delle risorse locali. La partecipazione è aperta a tutti.

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