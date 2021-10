Elezioni a Cosenza, Formisani non sosterrà Franz Caruso

COSENZA No all’apparentamento con Franz Caruso. Cosenza in Comune movimento a sostegno della candidatura a sindaco del medico Valerio Formisani ha deciso di tirarsi fuori dalla contesa in vista del prossimo turno di ballottaggio che vedrà gli elettori cosentini chiamati a scegliere il nuovo sindaco. Al Teatro dell’Acquario, si è tenuta l’assemblea dei sostenitori di Cosenza in Comune e dalla discussione è emersa la necessità di marcare l’irrinunciabilità dell’inversione di rotta proposta ai cittadini nel corso della campagna elettorale e premiata nelle urne. «Cosenza in Comune non è interessata ad avere posti in giunta perché la scelta operata da Franz Caruso, di chiedere esclusivamente la piena condivisione del proprio progetto programmatico, blocca ogni discussione, ottenendo in caso di vittoria del centrosinistra l’effetto di escludere dal Consiglio Comunale una presenza di sinistra come la nostra, nuova e aliena a logiche di

condizionamento e trasversalismo. In un simile contesto, Cosenza in Comune non può che evidenziare che la vittoria di una destra, xenofoba e reazionaria, sarà riconducibile esclusivamente alle scelte operate dal candidato a sindaco Franz Caruso, il quale se ne dovrà ritenere esclusivamente responsabile».