Serie B, il Cosenza cade anche al Manuzzi: il Cesena si impone 2-1

il risultato

COSENZA Al Manuzzi il Cesena torna a vincere dopo un punto nelle ultime tre partite battendo per 2-1 il Cosenza. Dopo una grossa chance per parte (al 12′ tiro al volo di Berti e salvataggio di Mazzocchi a portiere battuto, poco dopo Klinsmann salva sulla conclusione di Kouan liberato in area da Kourfalidis), il primo tempo romagnolo è squarciato dalla scena del bomber Shpendi che esce in lacrime per infortunio, a ridosso della mezz’ora, dopo un brutto intervento di Venturi (neanche sanzionato con un fallo) che provoca una torsione innaturale della caviglia sinistra. Al suo posto entra Tavsan che è anche l’autore del vantaggio romagnolo: a recupero appena iniziato Ceesay ruba palla e passa in mezzo a due, splendido assist di tacco a liberare l’olandese che in area la piazza in rete col mancino. Il raddoppio bianconero arriva al 57′: dormita della difesa ospite, con Prestia che trova Ceesay con un lancio su punizione dalla trequarti, altro splendido assist per Berti che elude l’intervento di Caporale e batte Micai. Il Cosenza non ci sta e al 70′ accorcia con Ricciardi che, servito da Venturi, fa esplodere un destro dai 20 metri che si insacca con l’aiuto del palo. Gli ospiti premono e hanno all’80’ una chance colossale: corner prolungato da Hristov verso il neoentrato Fumagalli, destro al volo a botta sicura e prodigio di Klinsmann che blinda la porta. Il lungo recupero è inutile per i calabresi, costretti ad arrendersi.

Il tabellino

CESENA (3-5-2): Klinsmann 7.5; Curto 6.5, Prestia 6.5, Mangraviti 6.5; Ceesay 7.5 (38′ st Adamo sv), Berti 6.5 (32′ st Bastoni sv), Calò 6 (32′ st Mendicino sv), Francesconi 6, Donnarumma 6; Shpendi 6 (29′ pt Tavsan 7), Antonucci 6 (38′ st Van Hooijdonk sv). In panchina: Pisseri, Ciofi, Piacentini, Pieraccini, Celia, Saber, Chiarello. Allenatore: Mignani 6.5.

COSENZA (3-5-2): Micai 6.5; Venturi 5, Hristov 5.5, Caporale 5.5 (20′ st Fumagalli 6); Ricciardi 7, Kourfalidis 6.5 (32′ st Mauri sv), Kouan 4, Florenzi 6.5, Ricci 5 (43′ st Ciervo sv); Mazzocchi 5.5 (20′ st Rizzo Pinna 6), Zilli 5.5 (20′ st Strizzolo 5.5). In panchina: Vettorel, Martino, Camporese, Sgarbi, D’Orazio, Sankoh. Allenatore: Alvini 5.5. ARBITRO: Galipò di Firenze 5. RETI: 46′ pt Tavsan, 12′ st Berti, 25′ st Ricciardi. NOTE: giornata fresca, terreno in buone condizioni. Spettatori 10.732 per un incasso di 105.809,23 euro. Espulso Kouan a partita finita per gioco violento. Ammoniti Kourfalidis, Calò, Micai, Florenzi, Antonucci, Adamo, Strizzolo, Van Hooijdonk. Angoli 5-3. Recupero 2′; 7′.

