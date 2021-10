Elezioni a Lamezia, Bruni: «Intervenga il ministro dell’Interno»

LAMEZIA TERME «E’ inconcepibile che dopo quasi cinque giorni ancora non c’è la proclamazione di sindaco e consiglieri comunali. Intervenga il Ministro dell’Interno. Amalia Bruni, leader del Centrosinistra in Consiglio Regionale – si legge in una nota – non sa spiegarsi il perché di tanto ritardo nella proclamazione di sindaco e consiglieri comunali. “Pur votando in appena quattro sezioni cittadine, quindi parliamo di poche centinaia di schede complessivamente, siamo ancora a attendere il verdetto finale. Lamezia è una città in crisi profonda e ha bisogna di essere amministrata, non ci posiamo permettere di cincischiare su cavilli burocratici e interpretativi che lasciano la città in balia di se stessa. Chiediamo al Ministero dell’Interno di intervenire il più rapidamente possibile per risolvere questa intollerabile situazione di stallo legale-burocratico e dare un’amministrazione funzionante alla città, perché a pagare non devono essere sempre i cittadini come ha scritto nella sua interpellanza al ministro Lamorgese Antonio Viscomi, deputato del Partito democratico chiedendo una soluzione rapida per sciogliere il dubbio sulla necessità o meno del ballottaggio”».