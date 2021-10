Corigliano Rossano, bimba di tre mesi muore al pronto soccorso

CORIGLIANO ROSSANO Una bimba di tre mesi è morta questa mattina al pronto soccorso dell’ospedale “Giannettasio” di Corigliano Rossano.

Dalle prime, sommarie informazioni, pare che la neonata sia giunta già in arresto cardiaco in pronto soccorso, forse causato da un soffocamento accidentale.

I soccorsi immediati prestati da medici, rianimatori e del personale infermieristico non sono serviti a salvare la vita alla bimba, spirata dopo tutte le manovre salvavita messe in atto.

Sul caso, ad ogni modo, stanno indagando i carabinieri che hanno informato dei fatti la Procura della Repubblica di Castrovillari. (lu. la.)